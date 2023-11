Sembrava una Ferrari in difficoltà, ma poi grande impresa di Leclerc che con due bei due giri nel finale è andato a prendersi la prima fila. Se l'è meritata. Poi, però, c'è Verstappen: ancora una volta ha mostrato che questa è la sua pista. Domenica il GP live alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE