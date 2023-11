A 'Paddock Live Show', Fred Vasseur fa un bilancio della sua prima stagione in Ferrari: "Abbiamo fatto un bel passo avanti nelle ultime gare, recuperando punti su Mercedes, ma ora dobbiamo colmare il gap sulla Red Bull. Già prima del Bahrain avevamo capito che sarebbe stata dura. Leclerc ha reagito alla vittoria di Sainz, è importante per il futuro". Guarda l'intervista. Domenica il GP live alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE