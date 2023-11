Charles Leclerc chiude al 2° posto il GP di Abu Dhabi, posizione che però non consente alla Ferrari il sorpasso su Mercedes nel Costruttori: "Nel finale abbiamo provato a far passare Perez, ma non è bastato. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, ma non è bastato. Il team ha lavorato fino a oggi, nonostante una stagione in salita. Dal Giappone abbiamo fatto uno step in avanti, nel 2024 spero in base solida per vincere"

"L'unico obiettivo era battere la Mercedes"

"Negli ultimi giri abbiamo deciso di provare a far passare Perez e arrivare secondi, ma non è bastato. In un weekend come questo era il massimo, perché come team non era scontato arrivare al 2° posto, non eravamo così veloci. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, mi spiace per il Costruttori, era l'unica cosa che contava in questo finale di stagione. Ringrazio il team , sapevamo che sarebbe stata una stagione in salita sin dall'inizio. Eravamo consapevoli che ci mancavano le prestazioni, ma il team ha fatto un gran lavoro spingendo fino a oggi. Partenza? Volevo provare ad andare in testa, pur sapendo che in gara ci manca passo e che Verstappen mi avrebbe passato. L'unico obiettivo era battere Mercedes, anche se mi fossi ritrovato in testa non avrei consumato troppo le gomme e perso troppo tempo contro Max".