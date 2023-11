Weekend da dimenticare per Carlos Sainz, che chiude al 18° posto il GP di Abu Dhabi e non riesce a portare punti necessari per la Ferrari per superare Mercedes nel Costruttori: "E' stata una gara difficile, ma in generale sono due GP da dimenticare. Dall'incidente di Las Vegas, niente è andato bene per me. Abbiamo perso tanti punti per il Costruttori"

