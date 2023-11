La Ferrari chiude in crescendo l'anno, con il 2° posto di Leclerc ad Abu Dhabi, non sufficiente per agguantare la Mercedes nel Costruttori: "E' stato un buon finale, specialmente nelle ultime 7-8 gare. Questa macchina non era facile da guidare. Oggi la Red Bull non era imbattibile. Nel 2024 dovremo migliorare in ogni area, poi vedremo dai test in Bahrain. C'è tanto margine di miglioramento". Guarda l'intervista

