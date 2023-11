È terminato l'ultimo appuntamento stagionale della F1 con i test post season. Le nove ore in cui piloti titolari e "Young Drivers" hanno corso a Yas Marina sono state interrotte da tre bandiere rosse, che però non hanno compromesso il regolare svolgimento delle prove. E' toccato a Russell a seguito di un incidente provocato da un guasto alla Mercedes non specificato dal team. La prima è invece stata innescata da una perdita d'acqua, l'ultima da un principio d'incendio

LA CRONACA DEI TEST - IL CALENDARIO 2024