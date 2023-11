Termina anzitempo la giornata di test per George Russell. Il pilota Mercedes è stato fermato da un guasto alla propria monoposto durante la seconda parte dei collaudi a Yas Marina. Il team tedesco ha ritirato vettura. Il britannico in mattinata aveva concluso in sesta posizione con 1:26.283, mentre sono 58 i giri che è riuscito a completare. Il campionato tornerà il 2 marzo in Bahrain e come sempre sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

ABU DHABI, I TEST LIVE