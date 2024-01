In attesa di tornare a correre con la sua Ferrari, Charles Leclerc ha sfrecciato a bordo di uno slittino sulle Dolomiti della Val Gardena. Una spettacolare gara in notturna ad alta velocità, con tanto di Coppa per i vincitori: "Il primo giorno di gara del 2024. Era da tanto tempo che non mi divertivo così, che squadra!", ha scritto il pilota sui social. Leclerc si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima di presentare la nuova Ferrari il 13 febbraio

F1, IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2024