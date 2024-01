Cambia ancora nome la squadra di Faenza che diventa Visa CashApp Racing Bulls per la stagione 2024 di F1. Radici italiane, DNA sempre più inglese e una sinergia ancora più stretta con Red Bull che già fa discutere. Il team ha anche annunciato la data della presentazione ufficiale: l'8 febbraio. La coppia di piloti sarà ancora formata da Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Il Mondiale riparte a marzo: tutta la stagione LIVE su Sky e in streaming su NOW CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2024

L'AlphaTauri lascia il posto alla Visa Cash App RB team: ora è ufficiale il nuovo cambio di denominazione per il team di Faenza da anni nell'orbita della Red Bull. L'annuncio dato a pochi giorni dal via delle presentazioni ufficiali delle monoposto. Questa, infatti, è stata anche l'occasione per rendere nota la data in cui verrà svelata la macchina per il Mondiale 2024: appuntamemnto fissato l'8 febbraio. Il team dunque diventa Visa Cash App Racing Bulls, a favore ovviamente dei nuovi sponsor. Qualche indizio social poi prontamente cancellato aveva già svelato il passaggio alla nuova identità della squadra che a casa nostra rimarrà sempre la cara e vecchia Minardi, poi Toro Rosso.

Radici italiane, DNA sempre più inglese

Per il team di Faenza la stagione che sta per iniziare è di nuovo un anno zero. Dopo 18 anni alla guida Franz Tost ha lasciato il posto da team principal a Laurent Mekies, ex racing director Ferrari, che lavorerà sulla base del gran finale del 2023. L'anno scorso era infatti iniziato in modo disastroso, ma la scuderia ha reagito e ha recuperato in classifica, migliorando il nono posto del 2022 e sfiorando il settimo nella classifica 2023 con la coppia Ricciardo-Tsunoda confermatissima.

La sinergia sempre più stretta con Red Bull che fa discutere

Il tutto mentre la sinergia con Red Bull è tornata più stretta che mai e sta già facendo discutere. Quello che in molti temono è rivivere un caso "Mercedes Rosa" com'è successo nel 2020 con la Racing Point, che una gara con Perez l'ha anche vinta. Sull'AlphaTauri 2024 si vedranno infatti più componenti proveniente dalla Red Bull, e la vicinanza delle due squadre, destinate a condividere anche la nuova galleria del vento in costruzione degli avversari. Che sarà più di un semplice team B rispetto a Red Bull è già chiaro a tutti. Ma saranno come sempre i primi risultati a parlare o a far parlare.

La presentazione l'8 febbraio a Las Vegas

La nuova monoposto Visa Cash App RB la conosceremo l'8 febbraio in un evento organizzato a Las Vegas. Nel comunicato ufficiale viene spiegato che "l'accordo, che rappresenta la prima grande sponsorizzazione sportiva globale di Visa in oltre 15 anni, comprende il team Visa Cash App RB, la corrispondente partnership di titolo per l'ingresso del team F1 Academy e il team Oracle Red Bull Racing. Il logo Visa appare sia sulle vetture Oracle Red Bull Racing che Visa Cash App RB, nonché sulle iscrizioni alla F1 Academy dei rispettivi team". Nella stessa nta ufficiale si sottolinea l'impegno a sostenere l'uguaglianza di genere negli sport motoristici. "Visa è da tempo impegnata nell'emancipazione delle donne. Promuovendo tale impegno, Visa e Cash App si uniranno a Red Bull per sostenere Visa Cash App RB nella serie F1 Academy. La serie tutta al femminile si svolge su 7 circuiti selezionati nello stesso fine settimana delle gare di F1".

In principio fu Minardi, poi Toro Rosso: Tutti i nomi del team di Faenza Dopo aver rilevato la Scuderia Minardi, il team di Faenza è diventato Toro Rosso tra il 2006 e il 2019; dal Mondiale 2020 la trasformazione in Alpha Tauri, marchio di moda lanciato dalla Red Bull. E ora è arrivato il nuovo cambiamento.