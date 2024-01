Il team di Woking ha annunciato il rinnovo pluriennale (oltre il 2025) del contratto di Lando Norris. Il 24enne pilota di Bristol correrà ancora per la squadra del team principal Stella. Intanto, il 14 febbraio ci sarà la presentazione ufficiale di una monoposto per la quale la livrea à stata già svelata sui social. l Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW LA LIVREA DELLA NUOVA McLAREN - LE DATE DELLE PRESENTAZIONI

Arriva un altro rinnovo importante in Formula 1. Dopo l'annuncio dell'estensione del contratto tra Leclerc e la Ferrari, anche la McLaren ha ufficializzato il prolungamento pluriennale dell'intesa con Lando Norris. Il 24enne pilota di Bristol correrà per il team di Woking per altre stagioni, il cui numero però non è stato specificato dal team. Di sicuro si andrà oltre il 2025.

Lando Norris, il "giovane veterano" La scorsa stagione, a soli 23 anni, era diventato di fatto 'veterano' del team con l'arrivo di Oscar Piastri e già diversi campionati di F1 alle spalle. Oggi, quando si prepara alla suo sesto Mondiale, Lando si conferma colonna della McLaren e di tutta la griglia. La sua avventura nel motorsport è cominciata grazie a papà Adam, imprenditore piuttosto noto nel Regno Unito, che lo mise sui kart: nel 2010 ottenne il terzo posto nel Super 1 National Comer Cadet e quattro anni più tardi diventò - appena 14enne - il più giovane vincitore di un campionato del mondo di karting, record precedentemente detenuto da un certo Lewis Hamilton. Nel 2015 vince l'MSA Formula Series, l'anno seguente trionfa in tre campionati: Formula Toyota, Eurocup Formula Renault 2.0 e Formula Renault 2.0 NEC, aggiudicandosi anche il premio di pilota dell'anno agli Autosport Awards.

L'ingresso nel mondo McLaren e la rincorsa alla prima vittoria in F1 Nel 2017, con il team Carlin Motorsport, fa sua anche la Formula 3 Europea (ancora il più giovane di sempre) e si guadagna l'accesso all'universo McLaren. Nel 2018 contribuisce alla conquista del titolo iridato destinato alle squadre in Formula 2 (con lui alla Carlin c'era Sérgio Sette Câmara) e debutta tra i grandi. Tra alti e bassi dal suo arrivo nel 2019 in Formula 1, nessuno ha mai messo in dubbio il suo talento. Soprattutto dopo il finale in crescendo della McLaren la scorsa stagione, la sensazione è che la tanto sognata prima vittoria in un GP non sia così lontana.

Norris: "Qui è casa, la squadra una famiglia" "Sono cresciuto con la McLaren e mi sento a casa qui, la squadra è come una famiglia per me. Il viaggio finora è stato entusiasmante, abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha mostrato il nostro desiderio di tornare a competere nelle prime posizioni della griglia".

Il CEO di McLaren Zak Brown: "Lando ha mostrato un grande impegno" "Sono lieto che continueremo il nostro rapporto con Lando per molti anni a venire. È stato un viaggio fantastico negli ultimi sei anni e lui ha mostrato un impegno e un desiderio notevole nello spingere la squadra e riportare la McLaren in testa alla griglia".

Il team principal Andrea Stella: "L'ambizione è di vincere campionati in futuro" "Sono lieto di confermare l’estensione della nostra partnership con Lando con un contratto pluriennale oltre il 2025. Ciò riflette l’impegno e la fiducia che abbiamo insieme, con la nostra ambizione condivisa di vincere nuovamente i campionati in futuro".