Un po' a sorpresa sui social è spuntata la livrea 2024 con cui vedremo in pista le monoposto di Woking affidate anche in questa stagione alle guida di Lando Norris e Oscar Piastri. Non certo una rivoluzione rispetto alla precedente versione. Per la presentazione della macchina, invece, c'è ancora da attendere. Il Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

