Ferrari su più fronti: dalla SF-24 a rinnovo Sainz

Più fronti aperti. Come è giusto e normale che sia, visto il periodo. Dopo un inverno di allenamenti sulla neve e non solo, Carlos Sainz e Charles Leclerc son tornati ad attivare anche muscoli e riflessi che contano di più, quelli che gli servono al volante. A Barcellona la Ferrari è infatti impegnata nella prima uscita stagionale in pista, quella legata ai test gomme. Tre giorni con la SF-23 per aiutare la Pirelli nello sviluppo dei suoi pneumatici 2025. Ma non solo. Perchè il team italiano ha schierato al Montmelò anche la F1-75 e Arthur Leclerc e Oliver Bearman, da poco ufficializzati entrambi piloti di riserva del Cavallino, al di là dei loro programmi sportivi personali di questa stagione.