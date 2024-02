Nel maggio 2023 Leclerc e Hamilton divisero il divanetto nella conferenza stampa antecedente al GP di Monaco. Charles commentò le voci che volevano l'inglese in Ferrari nel 2024 come suo compagno di squadra: "Lewis è un pilota talmente incredibile, che ha raggiunto dei tali risultati in questo sport, che chiunque in griglia sarebbe felice di averlo come compagno. Tutti imparerebbero tantissimo da lui"

HAMILTON IN FERRARI DAL 2025: LE NEWS LIVE