In Inghilterra la danno per fatta tra Hamilton e la Ferrari nel 2025. In attesa che tutto il quadro diventi più chiaro, si torna a parlare di questa suggestione in un momento particolare nella trattativa per il rinnovo tra Sainz e la Scuderia di Maranello. Al momento due sembrano essere le possibilità più plausibili

In Inghilterra la danno già per fatta, Hamilton in Ferrari per il 2025, riporta Sky UK. Ma in attesa che tutto diventi definitivamente più chiaro, sappiamo che l'idea che accosta Hamilton alla Ferrari è stata e continua ad essere un’autentica altalena di suggestioni ed emozioni. Un’altalena evidentemente tornata a agitare gli animi con forza nelle ultime ore. Si tratta di nuovi ammiccamenti in un flirt che fino ad oggi non si era mai concretizzato in vero amore. Prima del rinnovo a fine agosto di Lewis con la Mercedes, le voci su una manovra di avvicinamento del sette volte campione del mondo a Maranello erano rispuntate ma, come già accaduto in passato, senza portare a nulla. Voci che lo davano alla Rossa dal 2025 ovvero alla scadenza dei contratti di Leclerc e Sainz, mentre ora sappiamo che (almeno) Charles ha praticamente firmato a vita con la Ferrari. Ma ancor prima era stato proprio il rinnovo del britannico – prolungamento fino alla fine del 2025 con Mercedes – a infrangere i sogni di molti e forse anche dello stesso pilota. Il fatto che potesse esserci poi un’opzione di uscita a favore di Hamilton era stato evidenziato, ma per tutti l’affaire con Ferrari si era concluso con la nuova intesa stipulata a Brackely. Poi le parole di Lewis, Toto Wolff e Fred Vasseur avevano definitivamente placato la vicenda.

Hamilton-Ferrari, voci che tornano in un momento particolare...

E adesso, guarda caso in un frangente in cui la trattativa per il rinnovo tra Sainz e la Ferrari è diventata delicata su certi temi, quali quelli legati ai diritti d’immagine del pilota, forse la durata del contratto e il suo status all’interno del team (il lungo accordo ha di fatto consacrato Leclerc nel ruolo di “capitano”), riemergono di nuovo voci sulla possibilità di vedere un giorno Hamilton alla guida della Rossa.

I due scenari possibili

Due sono le strade più plausibili a questo punto. Da un lato, come accaduto a suo tempo a Hamilton per rinnovare con Mercedes, queste voci potrebbero servire alla Ferrari per far leva sull’entourage di Sainz e arrivare così alla stipula. L'altra ipotesi, invece, potrebbe far pensare a una trattativa totalmente precipitata con Carlos e quindi, puntando su una plausibile opzione di Lewis nella sua intesa con Mercedes, la Ferrari potrebbe aver deciso di non rinnovare lo spagnolo e dal Mondiale 2025 creare una coppia dei sogni formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

La strategia, i vantaggi e... la "ciliegina sulla torta"

Sir Lewis avrà 40 anni al via di quella stagione, ma età a parte il suo arrivo assumerebbe gli stessi contorni sensazionali che videro approdare Cristiano Ronaldo alla Juventus. E come per CR7, porterebbe molti vantaggi in temini di marketing, visibilità e soprattutto di risultati. Fermo restando, non dimentichiamocelo, che a Maranello puntano tutto su Leclerc. D’altra parte, l’arrivo di Hamilton spingerebbe diversi tecnici (indecisi) a scegliere la Ferrari per lavorare con lui. Sarebbe inoltre anche un grande aiuto per Charles, senza infine tralasciare un "piccolo dettaglio", quello di poter diventare per l’ottava volta campione e farlo con la Ferrari. Sarebbe la più gustosa delle ciliegine sulla più appetitosa delle torte. Ma è tutto in divenire, tutto da seguire in una Formula 1 che si nutre, la storia lo insegna, anche di colpi di scena.