Un corteggiamento duranto molto, ma dal 2025 il sogno di vedere Hamilton in Ferrari diventerà realtà. Per il presidente Elkann era diventata una vera missione e l'ha portata a compimento. Lewis si è tenuto una clausola nel rinnovo con Mercedes per cogliere questa opportunità con la Rossa. E così è andata. Sono tanti i vantaggi (evidenti) che possono derviare da questo matrimonio, ma sono da tener presenti anche altri aspetti

HAMILTON IN FERRARI - CARRIERA E RECORD - LEWIS OLTRE LA F1