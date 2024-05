Bottas (Sauber): "Abbiamo un nuovo ingegnere di pista, cambiamento improvviso. Non sarà facile soprattutto in un weekend Sprint. Ci sono cambiamenti in atto e molti non passano certo per le mie mani. Hulkenberg qui nel 2025? E' stato sorprendente, ma mi sembra una scelta giusta dato che volevano un pilota tedesco. Il mio futuro? Ci sono dialoghi in atto"