Alexander Albon e Logan Sargeant formano la coppia di pilori della Williams anche per il Mondiale 2024. Sul "veterano" Albon anche tante voci di mercato, mentre per lo statunitense c'è molto in ballo in questa stagione dopo una conferma con il team Grove che non è apparsa mai troppo certa

La Williams FW46 è stata presentata e la scuderia britannica ora si può proiettare definitivamente verso la nuova stagione e un'attività in pista ormai imminente con i test in programma a fine mese in Bahrain (filming day, invece, il 20 febbrario). È su questa pista, inoltre, che scatterà una settimana dopo il Mondiale 2024. Il team di Grove punta ancora sulla coppia formata da Alexander Albon e Logan Sargeant. Sul "veterano" Albon anche tante voci di mercato (ritorno in Red Bull nel 2025 al posto di Perez?), mentre per lo statunitense c'è molto del suo futuro in ballo in questa stagione dopo una conferma con il team Grove che non è mai apparsa troppo certa fino alla firma arrivata a inizio dicembre.

La carriera di Alexander Albon

Nato il 23 marzo del 1996, di papà inglese (Nigel, ex pilota) e mamma thailandese, Alexander Albon è arrivato in Formula 1 nel 2019. Campioncino dei kart e tra i talenti emergenti della Formula 3 Europea, nel 2016 devette arrendersi solto all'altra ART Grand Prix di Charles Leclerc nel campionato di GP3 Series, mentre nel 2018 si affermò in Formula 2, ottenendo 3 vittorie e chiudendo al terzo posto nella classifica finale alle spalle di George Russell e Lando Norris. Prestazioni che convinsero la Toro Rosso a lanciarlo nel Circus.

Il percorso di Alex Albon in Formula 1 Conquistò i primi punti in Formula 1 già alla seconda gara, 9° in Bahrain. E i successivi 11 Gran Premi bastano alla Red Bull per affidargli la monoposto di Pierre Gasly, al fianco di Max Verstappen, meritandosi la fiducia della scuderia austriaca già al debutto sulla nuova macchina in Belgio (5°) e nei successivi otto appuntamenti del Mondiale, costante tra la quarta e la sesta posizione (ad eccezione del Brasile, 14°). Risultati che mantenne anche nel 2020, impreziositi da due podi: storico quello in Toscana, perché il primo per un thailandese. Il 7° posto finale, tuttavia, non fu sufficiente per la riconferma da 'titolare', sostituito da Sergio Perez. Nel 2021 in pista con una doppia veste: da terzo pilota in F1 e nel Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), vincendo al Nürburgring. Nel 2022 tornò tra i 'grandi', ingaggiato dalla Williams: stagione amara, avara di risultati (appena 4 punti) e caratterizzata dal pauroso incidente di Silverstone, per fortuna senza conseguenze. Costretto - inoltre - a saltare il GP di Monza per un'appendicite. Nel 2023 arriva un tredicesimo posto finale che riaccende i rifelttori sul suo talento. E la Red Bull, come detto, sembra nuovamente interessata a lui.

La carriera di Logan Sargeant Americano di Fort Lauderdale (Florida), nato il 31 dicembre del 2000, Sargeant è stato 'promosso' dalla Williams - di cui era il terzo pilota nel 2022 - dopo il quarto posto finale ottenuto proprio nel 2022 in Formula 2, piazzamento che gli ha assicurato i punti necessari per la Superlicenza. Vincitore del Karting Federation Junior nel 2015 (titolo che mancava agli Stati Uniti dal 1978), si è fatto notare nel triennio 2016-2018 con il secondo, terzo e quarto posto finali nei campionati - rispettivamente - di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, F4 britannica e Formula Renault Eurocup. Non ha convinto tutti nel suo anno da rookie in Formula 1 - chiuso al 21esimo e di fatto ultimo posto (De Vries, ultimo e sostituito in corsa in AlphaTauri - e dopo il rinnovo nei prossimi mesi si giocherà molto del suo futuro nella categoria.