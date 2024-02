Presentata la nuova monoposto del team di Faenza, il pilota australiano pronto alla nuova stagione: "Bisogna puntare in alto, ma essendo in questo sport da così tanto tempo, si vuole rimanere realistici per non finire delusi. Ma stare tra i primi 5 posti è l'obiettivo". Il Mondiale riparte il 2 marzo in Bahrain: sarà tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

