Manca sempre meno all'inzio del Mondiale 2024 - il 2 marzo in Bahrain - e cresce l'attesa per capire se e quanto i team sono riusciti ad assottigliare il gap dalla Red Bull. E c'è tanta attesa attorno alla Ferrari che ha piazzato il colpo Hamilton per il 2025 e si avvia a presentrare il 13 febbraio la nuova monoposto. Non vede l'ora di tornare in pista Charles Leclerc, che al Daily Mail è stato chiare nel fissare quello che è da sempre il suo obiettivo: "Vincere il campionato è l'unico obiettivo che ho. Sono felice solo quando vinco, il secondo posto non è il mio obiettivo".