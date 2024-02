Il primo sguardo alla nuova monoposto: Leclerc a bocca aperta e lo stupore di Sainz e Vasseur nel vedere per la prima volta la SF-24. Oggi la presentazione: dalle 11.30 l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1. Il Mondiale ripartIrà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

LA NUOVA FERRARI SF-24 IN LIVE STREAMING