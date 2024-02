Sarà lui, dopo il passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2025, il nuovo leader della squadra. Talento e caparbietà, Russell è con forza entrato tra i top della Formula 1, ma deve riscattare un 2023 chiuso con un insoddisfacente ottavo posto. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

La Mercedes del 2024 segna un passaggio di consegne. La W15 svelata dal team di Brackley è l'ultima di Lewis Hamilton prima del suo trasferimento in Ferrari e, di conseguenza, segna un passaggio di consegne a George Russell. Sarà lui, con l'addio del 7 volte campione del mondo, il nuovo "capitano" della squadra. Talento e caparbietà, Russell è con forza entrato tra i top della Formula 1.

Tutto il talento di Russell È nato nel 1998 a King's Lynn, nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Nel 2019 ha cominciato a correre con la Williams, di fatto compiendo in sole tre stagioni il salto dalla GP3 Series alla Formula 1. Dopo le prime vittorie nel karting, nel 2014 Russell ha vinto il campionato BRDC di Formula 4 e il premio BRC Autosport McLaren. Il pilota inglese ha gareggiato anche nel campionato europeo di Formula 3 per due stagioni, per poi vincere il campionato GP3 da rookie nel 2017 con due gare di anticipo. Fa suo campionato di Formula 2 nel 2018, il miglior biglietto da visita per presentarsi al via della sua prima annata in Formula 1.

Le stagioni 2019 e 2020 in Formula 1 Ha talento da vendere e la Mercedes lo ha seguito con attenzione. Lo ha seguito talmente tanto che di Russell si è cominciato a parlare come ipotetico sostituto di Lewis Hamilton. Undicesimo in Germania e dodicesimo in Brasile - questi i suoi migliori risultati - chiude il Mondiale 2019 ventesimo e senza punti. La crescita prò è evidente, nonostante qualche errore: nel 2020 termina la stagione al diciottesimo posto con tre punti. Il miglior risultato è il nono piazzamento nella "gara bis" in Bahrain. Ma questo piazzamento non lo centra con la Williams...

Quella gara sulla Mercedes... La Mercedes crede così tanto in Russell da affidargli la monoposto di Hamilton, fermato dal Covid-19, nel GP di Sakhir, mentre alla Williams viene chiamato Jack Aitken. E' il weekend che sembra poter cambiare gli equilibri del team di Brakley: in qualifica Russell è secondo con 26 millesimi di distacco dalla pole conquistata dal compagno Valtteri Bottas. In gara la prima conduce la prima parte, finendo poi nelle retrovie per un problema durante il cambio gomme e una foratura. Rimonta fino alla nona posizione. Sono i primi punti conquistati in carriera cu si somma quello extra per aver fatto segnare il giro veloce. Poi torna a Williams per chiudere la sua stagione.

Il 2021 in crescita e nel 2022 il sogno Mercedes si è realizzato

L'ultima stagione di Russell sulla Williams è andata decisamente meglio in termini di piazzamento in classifica: quindicesimo con 16 punti e un podio, il secondo posto in Belgio. Ci sono anche 4 ritiri che non hanno influito ovviamente sulla scelta fatta da tempo dalla Mercedes per il 2022. Una stagione, l'ultima, tra luci e ombre per una macchina che sol nella parte finale del campionato ha reso la vita più facile sia a Lewis che a George. Ma il primo anno da titolare in Mercedes è stato decisamente positivo: quarto con 275 punti, due posizioni davanti al compagno di squadra.

Un complicato 2023 e un 2024 tutto da scoprire per "capitan futuro"

L'ottavo posto con il quale ha chiuso il campionato 2023 non ha certo soddisfatto George. I 175 punti finali, che hanno visto nel quarto posto a Las Vegas il punto più alto della sua stagione, sono un bottino troppo magro per un pilota dal talento cristallino. Nel 2024 dovrà necessariamente dimostrare quanto vale per provare a rendere meno pesante il dopo Hamilton.