Lando Norris è sceso in pista nella prima giornata di test in Bahrain con un casco che rende omaggio a Gil de Ferran, vincitore della 500 miglia di Indianapolis, scomparso per un infarto lo scorso 29 dicembre: "Era una persona speciale e un amico, che mi è sempre stato vicino dentro e fuori la pista. Fa ancora parte della nostra famiglia e della McLaren", ha scritto Lando sui social. Il Mondiale dal 2 marzo in diretta Sky e in streaming su NOW

