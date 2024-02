Sospensioni push e pull rod: i team si dividono. In sette hanno optato per la sospensione pull rod: Red Bull, Racing Bulls, Sauber e McLaren l'hanno scelta per l'anteriore, mentre Ferrari, Haas e Williams per il posteriore. Mercedes, Aston Martin e Alpine hanno la sospensione push rod. Nel video, Matteo Bobbi ci spiega le differenze. Il campionato scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING