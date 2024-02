Il team principal della Mercedes promuove la W15 dopo la 1^ giornata di test in Bahrain: "La base è migliore dello scorso anno, ma la Red Bull va veloce". Su Hamilton: "Sono rimasto sorpreso della sua scelta. Il futuro? Decideremo verso maggio. Antonelli mi piace, ma non mettiamogli pressione. Su Horner ci fidiamo dell'indagine di Red Bull". Guarda il video con l'intervista. Il Mondiale dal 2 marzo su Sky e in streaming su NOW

Toto Wolff si è concesso al microfono di Sky Sport per una lunga intervista durante la prima giornata di test in Bahrain.

"Sono andato in vacanza convinto che Lewis sarebbe restato con noi, anche se il contratto di 1+1 gli permetteva di liberarsi. Sono rimasto sorpreso , ma è andata così. E' stata una storia stupenda, ora vogliamo finirla bene. Decideremo il suo sostituto verso maggio , dopo le prime gare. Antonelli? Non mettiamogli ulteriore pressione , ha 17 anni e farà esperienza in F2".

"Su Horner ci fidiamo dell'indagine interna di Red Bull"

"E' una questione delicata. Red Bull ha deciso di aprire un'indagine interna e noi dobbiamo rispettarla e avere fiducia in questo processo. E' un argomento delicato, noi siamo per il rispetto e per l'inclusione. Dobbiamo credere in questa investigazione e non vogliamo parlare di congetture".