Una piacevole 'irruzione' durante la telecronaca pomeridiana dei test a Sakhir: all'improvviso parlano con Bobbi e Vanzini i due ferraristi Sainz e Leclerc, ma poi si svela il mistero. Si tratta dell'imitatore Daniele Sporchia, molto popolare sui social, che si diverte anche a far parlare Lewis Hamilton. Guarda il video! Il Mondiale scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

