Red Bull 2024 di ispirazione Mercedes? Newey ha fatto proprio il concetto Mercedes dei “bazooka” della W14 del 2023, poi abbandonato. Sulla RB20, infatti, i cosiddetti bazooka sul cofano motore vanno a creare un enorme canale e ad alimentare la parte posteriore della macchina. Nulla a che vedere dunque con la Mercedes W13 del 2022, le cui pance sono completamente diverse. Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

