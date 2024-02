È stata una giornata positiva per la Ferrari, ma utilizzare la parola speranza appare prematuro. La Red Bull resta la macchina da battere e ho la sensazione che sia davanti a tutti in termini di velocità. La SF-24 ha però affrontato un Day-2 brillante, soprattutto nella capacità di mantenere la performance durante gli stint più lunghi. Era questo il problema dello scorso anno Il Mondiale scatta nel weekend del 2 marzo: tutto live su Sky e in streaming su NOW

