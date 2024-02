Team e piloti restano a Manama dopo i test e sono già proiettati alla prima gara della stagione 2024: si corre eccezionalmente di sabato, il 2 marzo, su un tracciato dove la Ferrari è il team plurivittorioso, Ma non è l'unica ststistica da conoscere per arrivare preparati al primo round. E sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

