La Ferrari rispetto all'anno scorso ha fatto un netto salto in avanti: è ciò che secondo Roberto Chinchero emerge dai test prestagionali in Bahrain. Soffre con la gomma C3 e c'è del degrado, però la performace è buona, così come i tempi. Le armi nelle mani della Red Bull rimangono la costanza durante tutta la stagione e Verstappen. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO 2024