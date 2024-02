"Non ho parlato con nessuno. Non l'ho detto ai miei genitori fino al giorno dell'annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva". Parlando nell'ambito della nuova serie di podcast della Bbc "F1: Back at Base", Lewis Hamilton ha svelato un curioso retroscena sull'accordo che lo vedrà in Ferrari dal 2025: "Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me".