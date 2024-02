I protagonisti sono e saranno loro per ora. Max Verstappen , la sua Red Bull ma anche il futuro molto ma molto in bilico di Christian Horner . Oltre all’upgrade di tre stelle sul casco per i campionati vinti, l’eredità di numeri che Verstappen si porta dietro dalla scorsa stagione sono ingombranti anche in questo avvio di Mondiale. Non pensare alle sue 19 vittorie su 22 gare del 2023 è impossibile: la differenza l’ha fatta soprattutto lui e continua a farla lui. Lo ha dimostrato anche durante i test invernali: calmo e concentrato nella comprensione di una monoposto diversa dalla precedente che gli è stata consegnata da sgrezzare ma soprattutto sviluppare in questo 2024.

Tanti sorrisi nei box. Horner invece...

Perché alla fame di Max va di pari passo quella di una squadra che non si accontenta mai. Mentre i rivali hanno cercato di copiare la macchina con la quale Verstappen ha vinto così tanto l’anno scorso, in Red Bull hanno cambiato di nuovo, con coraggio e idee estreme, puntando su una nuova piattaforma magari per ora meno facile da guidare, come ha dimostrato l’adattamento più difficoltoso di Perez nei test, ma con più potenziale di sviluppo. Max Verstappen ha già detto che l’ha guidata sorridendo e in effetti i sorrisi nel box erano tanti i giorni scorsi, tranne che sul volto di Horner. Il manager britannico sta giocando tutte le ultime carte per rimanere al suo posto ma ormai in tanti, troppi, chiedono chiarezza e una decisione definitiva. Liberty Media, FIA, gli avversari e anche la Ford, partner motoristico della Red Bull per il futuro. Il suo destino sembra appeso a un filo che sta diventando sempre più sottile.