Alla viglia della nuova stagione di Formula 3, il pilota palermitano della Prema Racing si racconta a Sky Sport F1. Appuntamento con uno dei talenti emergenti del nostro motorsport questa sera alle 19.45 sul canale 207. Poi sarà il momento di andare in pista. Anche il campionato di Formula 3 è live su Sky e in streaming su NOW

La nuova stagione di Formula 1 è alle porte e così anche quella di Formula 2 e Formula 3. L'avvicinamento di Sky Sport F1 prosegue con alcune interviste da non perdere ai piloti emergenti del nostro motorsport. Questa sera quella con il 18enne palermitano Gabriele Minì "Talento italiano", che correrà in Formula 3 e sarà ancora protagonista con Prema Racing. Alle 19.45 il primo passaggio sul canale 207. Domani, alle 18 invece, sarà la volta di Kimi Antonelli, la "Grande promessa": già nell'orbita Mercedes, sul suo futuro si sono rincorse molte voci relative al dopo Lewis Hamilton nel 2025. Ma intento c'è la pista, che in questa stagione vedrà il 17enne bolognese scattarà in griglia per la Formula 2 con Prema.