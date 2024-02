Fernando Alonso ha parlato del suo futuro in F1: "Entro qualche gara deciderò se continuare a correre o meno. Il calendario è sempre più impegnativo e nel 2026 cambieranno i regolamenti. Ora sto bene, ma presto prenderò una decisione". La gara à è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

"Importante sarà mantenere sviluppo vettura nel corso dell'anno"

"Ricordo la gara del 2004, ma è cambiato molto in vent'anni. Gli anni seguenti ho anche vinto un paio di volte. La pista ha mantenuto il suo carattere, molto esigente per le gomme e per i freni. Le temperature sono più agevoli, visto che corriamo di sera. Voglio aspettare un paio di gare per giudicare la vettura, perché questa è una pista particolare. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno, ma non sappiamo come siamo messi a livello di passo. L'approccio è diverso rispetto al 2023. C'era una buona base, poi eravamo scioccati da quanto siamo andati bene. Abbiamo imparato tanto e per diventare una contendente al titolo è stata una buona stagione. Vediamo se manterremo lo sviluppo della vettura al passo rispetto ai top team, cosa che lo scorso anno non è accaduta".