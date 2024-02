Alla vigilia del primo appuntamento del Mondiale 2024, Ivan Capelli fa il punto sulla Ferrari e su quanto visto nei test: "Ha dimostrato di esserci, in questo momento è l'antagonista vera dei campioni del mondo. Magari la Red Bull di Verstappen risulterà inarrivabile, ma quella di Perez è battibile". Il GP del Bahrain è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

RIVIVI LA CONFERENZA IN BAHRAIN - HORNER SCAGIONATO DALLE ACCUSE