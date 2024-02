Il caso sembrava chiuso dopo che il team principal era stato scagionato dalle accuse di "comportamenti inappropriati" verso una dipendente. Ma una mail anonima è stata inviata a un centinaio di giornalisti con in allegato il presunto contenuto di alcune chat e delle foto che sarebbero relative all'indagine interna condotta da Red Bull. "Non commento speculazioni anonime. Domani sarò qui come devo", ha detto Horner

Il caso Horner potrebbe non essere ancora chiuso. Nonostante la fine dell 'indagine interna da parte di Red Bull sui presunti "comportamenti inappropriati" da parte del team principal verso una dipendente e il comunicato della scuderia che lo ha scagionato, nel corso del giovedì in Bahrain alcuni giornalisti (circa un centinaio che seguono la F1) hanno ricevuto una mail contenente le presunte foto e gli screenshot delle chat oggetto dell'inchiesta avviata settimane fa dalla Casa austriaca . Sulla veridicità del materiale contenuto nella mail, va sottolineato con chiarezza, non c'è alcuna certezza al momento . Nel video d'apertura, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero fanno il punto su quanto avvenuto nelle ultime ore.

Horner: "Non commento speculazioni anonime. Sarò qui domani come devo"

"Non commenterò speculazioni anonime, ma ribadisco che ho sempre negato le accuse", è il primo commento di Horner dopo gli ultimi sviluppi. Poi ha aggiunto: "Ho rispettato l'integrità dell'indagine indipendente e ho collaborato pienamente in ogni fase del percorso. Si è trattata di un'indagine approfondita e corretta condotta da un avvocato specializzato indipendente e si è conclusa, respingendo la denuncia presentata. Siamo concentrati sulla gara e continuiamo a farlo e sarò qui domani come devo". Intanto altri team principal, da Toto Wolff della Mercedes a Zak Brown della McLaren, sia prima di questo episodio che successivamente in conferenza stampa a Manama, hanno ribadito la necessità di trasparenza per la Formula 1.