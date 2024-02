Brown: "Horner? Servono garanzie per il bene F1"

Zak Brown ha detto la sua sulla conclusione dell'indagine interna della Red Bull su Chris Horner: "Continuano voci e speculazioni, servono garanzia e trasparenza per il bene di tutta la F1. Tutti dovrebbero essere in grado di tracciare le stesse conclusioni della Red Bull". Tutto in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

"Ci sono ancora speculazioni, serve trasparenza per il bene della F1"

"Ho letto il cominciato e per quello che ho visto continuano a esserci tante voci, speculazioni e domande e penso che l’ente governativo e disciplinare ha una responsabilità e un’autorita per il nostro sport e per i nostri fan. Siamo ambasciatori di questo sport in pista e fuori. Come in altri sport, devono essere sicuri e garantire che il processo sia stato trasparente completamente verso di loro e non saprei dire a che livello siano queste discussioni, ma devono essere scrupolose e totalmente trasparenti e tutti devono arrivare alla stessa conclusione data da Red Bull e finché non c’e accordo da parte di tutti su ciò che è successo credo ci saranno ancora congetture e domande non risposte in quel processo. Penso sia necessario tracciare una linea su questo argomento da parte di chi governa questo sport perché finchè non ci saranno risposte certe non sarà salutare per la F1".