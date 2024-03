Charles Leclerc scatterà dalla 2^ posizione nel GP del Bahrain: "Peccato, il Q3 non è stato perfetto come il giro del Q2 e per questo sono un po' deluso. La Red Bull sul passo gara sembra ancora avanti, ma se ci sarà una possibilità la prenderò e proverò ad attaccare Verstappen per la vittoria". Guarda il video.Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

"Fatto delle buone qualifiche, ora vediamo quanto è grande lo step fatto"

"Sono un po’ deluso. Abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un weekend complicato fino ad ora. In Q1 è stato un po’ complicato e purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di soft che hanno compromesso il Q3. Sono delle buone qualifiche per essere all’inizio dell’anno. Siamo in una situazione migliore rispetto all’anno scorso, e questo è positivo, ma ora bisogna vedere il passo gara per domani. Nel Q2 credo di aver fatto un giro migliore rispetto a quello fatto in Q3 come tempo, abbiamo perso un po’ di ritmo. La gara di domani? C'è la fiducia di aver fatto un passo avanti, ma bisogna aspettare e vedere domani quanto sarà grande questo passo avanti. Pensiamo che la Red Bull sia ancora davanti con un buon margine, almeno in gara, ma vedremo. Se ci sarà un'opportunità ovviamente attaccherò e vedremo come andrà domani".