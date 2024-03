Carlos Sainz commenta il 4° posto con cui scatterà nella prima gara dell'anno a Sakhir: "Ci aspettavamo Max davanti, ma dopo il Q1 e il Q2 mi sentivo anche io in lotta. Non abbiamo trovato quei decimi nel Q3, come spesso ci accade. Qualcosa ce lo ha impedito, dobbiamo capire perché. Comunque sono state buone qualifiche". Il GP del Bahrain in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

"Mi sentivo in lotta per la pole, ma qualcosa in Q3 ce lo ha impedito"

"Tutti ci aspettavamo la pole di Max, ma dopo il Q1 e Q2 mi sentivo in lotta anche per stare davanti. Non abbiamo trovato quei due o tre decimi nel Q3, come spesso ci accade. Ho fatto un giro conservativo in Q2 per salvare una gomma e non ho spinto al massimo facendo 29.5, e quando ho fatto quello lanciato, ho fatto lo stesso tempo. E' stata una buona qualifica, ma qualcosa non ci ha permesso nel Q3 di fare la pole. Dobbiamo capire il motivo".