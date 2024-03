Caso Horner, vertice F1-FIA sulla mail anonima

Stefano Domenicali e Mohammed Ben Sulayem, vertici della società che gestisce la F1 e della Federazione internazionale, si incontrano per definire una una posizione comune in merito al caso Horner, dopo la mail anonima inviata a un centinaio di giornalisti e ai vertici stessi di Fia e F1. Entrambi hanno già parlato con il team principal Red Bull. Ricordiamo che nell'indagine condotta dalla Casa austriaca, Horner era stato scagionato dalle accuse di "comportamenti inappropriati"

Anche i vertici di FIA e Formula 1 erano tra i destinatari della mail anonima che ieri sera ha fatto nuovamente esplodere il caso Horner. Federazione e F1 pronte a incontrarsi per parlare in Bahrain del nuovo capitolo di questa vicenda. La mail conterrebbe le presunte foto e le presunte chat che sarebbero state oggetto dell'indagine interna della Red Bull nei confronti del team principal per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente. La mail, inviata a circa cento giornalisti, è arrivata all'indomani dell'assoluzione di Horner dalle stesse accuse a seguito di un'inchiesta che la stessa Red Bull si è limitata a definire "equa, rigorosa e imparziale".