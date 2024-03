Il primo colpo di scena della stagione di F2 2024 arriva già alla vigilia del via della Gara Sprint del Bahrain, sul circuito del Sakhir, quando dalla Direzione Corse giunge la notizia della squalifica del pilota Kush Maini ( Team Virtuosi ), che aveva concluso le prime qualifiche dell’anno davanti a tutti. Il pilota indiano è stato retrocesso in ultima posizione di entrambe le griglie di partenza (dunque anche in Feature Race), promuovendo al suo posto il teammate brasiliano Gabriel Bortoleto , campione uscente della F3. Il tutto è avvenuto dopo le verifiche tecniche dalle quali è risultata una leggera irregolarità tecnica sulla monoposto di Maini non conforme all’altezza minima richiesta dal regolamento. Un problema determinato, secondo il team, dal contraccolpo di un passaggio troppo deciso su un cordolo e che - in realtà - non avrebbe comportato alcun miglioramento nelle prestazioni. Ma le regole purtroppo sono state applicate in maniera inflessibile. E così in prima posizione è salito il rookie sudamericano, debuttante in categoria.

La gara

22 giri da percorrere per quasi 173 km complessivi di corsa. Davanti a tutti si schiera la Dams di Crawford, in molti scelgono le gomme morbide. Al giro di ricognizione non si avvia dal fondo Durksen (PHM). Al via invece è subito testa a testa per la prima posizione, con serio rischio di contatti al centro e in coda al gruppo. Davanti va proprio Crawford. Miyata sbaglia tutto e perde dodici posizioni. Dalla nona fila sono partiti i due piloti Prema (difficile la loro qualifica), Antonelli e Bearman. Al secondo giro Cordeel è fermo dopo curva 4 e viene esposta la segnalazione della Virtual Safety Car. Rientra ai box Villagomez che cambia gomme (montando le dure) per una foratura e sostituisce il musetto. Bandiera verde: Martins attacca Crawford, che tiene la prima posizione. Alle spalle, Maloney sale al quarto posto davanti a Fittipaldi e immediatamente dietro a O’Sullivan. Il barbadiano in mezzo giro guadagna poi anche la terza posizione. Al sesto giro il ritmo gara di Maloney si fa irresistibile, giro veloce e seconda posizione alle spalle di Crawford. Alle spalle di Martins, in quarta posizione arriva intanto Hadjar. All’avvio dell’ottava tornata Maloney compie un’azione prolungata e sorpassa in maniera determinata e caparbia Crawford, guadagnando la leadership della corsa. Dalla Direzione Gara arriva una penalità per Colapinto (10”) per cattivo posizionamento al via. In quinta posizione sale Aron davanti ad Hadjar.