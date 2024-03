Lindblad e la Prema si aggiudicano la prima Sprint Race della stagione 2024 di Formula 3 in rimonta su Van Hoepen, partito dalla pole al suo debutto assoluto. Sul terzo gradino del podio il piacentino Fornaroli, settimo l'altro italiano Minì. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La gara

Gara sulla distanza di 19 giri, per un totale di poco più di 102 km e mezzo di corsa. Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per conquistare spazio e lanciarsi sul primo rettilineo del tracciato. A guidare il gruppo è la monoposto di Tsolov. Fora Beganovic attaccando in modo esasperato ed entrando in contatto con Ramos che si gira, sbagliano Lindblad ed Esterson che si sfiorano, poi si gira Ramos… Fornaroli passa sesto dopo la terza curva, Minì decimo. Dopo il primo giro si ferma Beganovic per sostituire la gomma bucata. Fornaroli sale in quinta posizione. Davanti è battaglia fra i due piloti ART Tsolov e Van Hoepen. Ai due si aggiunge in fuga Esterson. Beganovic viene penalizzato di 10”. Minì scivola in undicesima posizione. Nel corso del quinto passaggio è leader Tsolov. Si infiamma intanto la battaglia nel pacchetto centrale del gruppo, dove Browning conquista la nona posizione. In fondo si gira Loake. Minì torna decimo. All’ottavo giro la Direzione Corsa interviene e punisce l’azione di Browning con 10” di penalità. Nono giro: Lindblad e Fornaroli sorpassano Esterson. Davanti Van Hoepen e Tsolov se le danno di santa ragione e i due piloti ART così facendo facilitano (rischiando anche troppo) il rientro in lotta per il podio dei primi inseguitori, fra i quali anche il nostro Fornaroli.