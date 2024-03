Gara complicata per Charles Leclerc, che reagisce ai problemi tecnici in frenata della sua SF-24, chiudendo al 4° posto: "Sono molto deluso, ero ottimista ma questo problema mi ha rallentato. E' stato orribile guidare così. Ho massimizzato il risultato, ma le soddisfazioni non sono certo queste". Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

Quarto posto per Charles Leclerc nella prima gara del Mondiale 2024 a Sakhir . Il monegasco ha pagato qualche problema tecnico in frenata sulla sua SF-24, trovando nel finale però il guizzo per massimizzare il risultato e chiudendo alle spalle del compagno Sainz al 4° posto .

"Quando si può arrivare 2°, bisogna farlo"

"E' stato orribile guidare con quel problema, l'impressione è di guidare sempre male. Ogni volta il freno faceva qualcosa di diverso, ho dovuto usare i freni in posti sbagliati. Sono molto deluso, mi sentivo ottimista ma non abbiamo dimostrato il passo. Questo problema ci ha rallentato. Non so se era prevedibile questo problema. Non posso essere soddisfatto del 4° posto, sono molto deluso. Quando si può arrivare 2° bisogna farlo. Abbiamo massimizzato il risultato, ma non sono certo contento".