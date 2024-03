Un Carlos Sainz scatenato chiude al 3° posto il GP in Bahrain, portando alla Ferrari il primo podio della stagione: "Abbiamo imparato tanto dai test, Verstappen è ancora migliore nel gestire il degrado, ma arriveranno circuiti in cui partendo davanti in qualifica potremo battere la Red Bull. Oggi mi sono divertito". Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS