“Non era la gara che ci aspettavamo”, ammette Vasseur a Sky al termine del GP del Bahrain, dove Sainz e Leclerc si sono classificati rispettivamente 3° e 4°: “Carlos ha fatto una buona rimonta e anche la corsa di Charles è da valutare in modo positivo considerando le circostanze”. Guardando alla prossima gara a Jeddah: “Sarà completamente diversa”. Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS