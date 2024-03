Max Verstappen conquista la 33^ pole della carriera, eguagliando due miti come Clark e Prost. Prima fila completata dalla Ferrari di Charles Leclerc, subito dietro Russell e Sainz. Male le Alpine, con Ocon e Gasly ad occupare le ultime due posizioni. Qui la griglia di partenza completa. Sabato il GP alle 16: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE