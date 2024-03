Browning è il primo leader stagionale di Formula 3: il britannico vince la Feature Race in Bahrain davanti a Mansell e Tramnitz. Beganovic, partito dalla pole position per la prima volta in carriera, è costretto a riavviare il motore al primo giro e si accoda al gruppo. Il pilota Prema termina la gara in 13^ posizione. Gli italiani Minì e Fornaroli rispettivamente 6° e 7°. La F3 torna a Melbourne il weekend del 24 marzo. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

Già appena dopo il successo al debutto di Arvid Lindblad (Prema) in Gara Sprint, la Formula 3 ha acquistato in Bahrain un sapore diverso. La gara di ieri è stata una delle più belle delle ultime stagioni, elettrizzante e la prima sensazione emersa ai più è stata che il livello del campionato in questo 2024 si sia notevolmente alzato, complice soprattutto l’innesto di una pattuglia di rookies che ha sospinto ancora più in alto l’asticella dell’eccellenza. Il che significa che di certezze ne sono rimaste realmente poche e che ai favoriti della vigilia toccherà faticare moltissimo per portare a casa risultati equivalenti alle loro legittime ambizioni. Per effetto delle qualifiche del giovedì (al Sakhir si corre fino al sabato, nel rispetto del calendario arabo), in Feature race prendono posto in prima fila sullo schieramento le monoposto di Dino Beganovic (Prema) - autore della sua prima pole in carriera e ieri sfortunato protagonista in gara uno - e di Luke Browning (Hitech) – ieri penalizzato di 10” per un sorpasso completato oltre i limiti del tracciato. Una prima fila dunque in cerca di riscatto e desiderosa di fare bene. Alle loro spalle il primo pilota italiano, Gabriele Minì (Prema), ieri settimo dopo una gara accorta e di rimonta. L’altro italiano, Fornaroli, che in gara 1 ha chiuso al terzo posto e sul podio sfoderando una prestazione convincente e molto aggressiva - si accomoda in terza fila.