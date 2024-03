Lo spagnolo della Ferrari è arrivato iper-concentrato a questa gara. Lo è stato in ogni momento, anche nel paddock e prima di salire in macchina. Forse tutto questo è conseguenza del lavoro avviato con Roberto Meri, ex pilota, che ora fa parte del suo staff. Per Carlos un ottimo inizio questo terzo posto, ha fatto quello che doveva fare e merita di essere il "driver of the day". Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

