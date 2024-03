Riprende dove aveva lasciato: Max Verstappen vince il primo Gran Premio della stagione. La scena però se la prende Sainz, autore di un'ottima gara in rimonta. Bene Perez, secondo. Esordio da dimenticare per Hamilton, mentre il compagno di squadra Russell e Leclerc si meritano un 7. Il Mondiale torna settimana prossima a Jeddah: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: CRONACA DELLA GARA