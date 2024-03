Al via la seconda stagione della F1 Academy: le 16 ragazze scenderanno in pista questo weekend a Jeddah. Tante le novità di questo 2024: 10 macchine avranno le livree dei team di F1 e la categoria assegnerà punti per la superlicenza. Tra i volti nuovi, Doriane Pin, Maya Weug e Hamda Al Qubaisi. Di seguito, tutte le novità e il format della Formula 1 Academy, che sarà live su Sky e streaming su NOW

A cura di Andrea Sillitti

LA GUIDA TV: IL GP DELL'ARABIA SAUDITA SU SKY