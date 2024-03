Quarta gara della storia in Arabia Saudita e c'è qualcosa di storico già prima di scendere in pista: dopo Sakhir, infatti, per la prima volta la F1 corre due GP al sabato in settimane consecutive. Verstappen può centrare quota cento podi in carriera. Ma c'è tanto altro da scoprire in vista della gara di Jeddah. Tutto l'evento come sempre live su Sky e streaming su NOW

LA GUIDA TV: IL GP DELL'ARABIA SAUDITA SU SKY